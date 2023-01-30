"إعادة إحياء قلب الجزيرة العربية".. "بيت نصيف" المحطة الأخيرة للمستكشف البريطاني مارك إيفانز

واكتسب "بيت نصيف" أهميته ومكانته في منظومة التراث والآثار بهندسته المعمارية وتصميمه القديم وطابعه المعماري الفريد، واتخذه الملك عبدالعزيز مقرًا لسكنه لمدة تصل إلى أكثر من 10 أعوام، وكان -رحمه الله- يستقبل فيه كبار ضيوف الدولة، ويجلس لسماع مطالب المواطنين، وتبلغ مساحته 900 متر، ويضم 40 غرفة، واستُخدم في بنائه حجر الكاشور أو المنقب الجيري كمادة أساسية في البناء.