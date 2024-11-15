"الأرصاد": سحبٌ مُمطرة على أجزاءٍ من جازان وعسير والباحة ومكة المكرّمة

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية غربية إلى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع تشكُّل السحب الرعديّة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف؛ يصل إلى أعلى من مترين ونصف مع تشكُّل السحب الرعديّة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائجٍ مع تشكُّل السحب الرعديّة على الجزء الجنوبي.