نائب وزير البلديات يلتقي أمينَ جدة ويطّلع على مركز التحكم وخدماته

وجرى خلال اللقاء عرضُ خطة ‫الأمانة للطوارئ والأزمات، وما تمّ من خطوات تطويرية بالتعاون مع الجهات المعنية للمساهمة في رفع كفاءة الأداء. كما اطلع على خدمات مركز التحكم، واستمع لشرح تفصيلي عن أهدافه ومهامّه والمنظومة التي يعمل عليها، والذي يهدف إلى تفعيل الرقابة الإلكترونية لتسهيل إجراءات المراقبة والتحكم بالمشاريع، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، فضلًا عن تعزيز آليات إدارة أزمات الأمطار عبر نظام "SCADA" للرقابة والتحكّم بالأنفاق ومحطات الرفع وعناصر شبكة تصريف مياه الأمطار.