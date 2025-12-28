الغطاء النباتي" يعمل على تأهيل 4.7 ملايين هكتار من أراضي الفياض والرياض لتعزيز استدامتها

يواصل المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر تنفيذ مبادرة تنمية الفياض والرياض؛ بهدف المحافظة على هذه المواقع الطبيعية وتعزيز استدامتها؛ نظرًا لدورها البيئي والاقتصادي المهم في المملكة.
وأوضح المركز أن مساحة نطاقات الفياض والرياض تُقدّر بنحو (4.7) ملايين هكتار من الأراضي الطبيعية، وتستهدف المبادرة تأهيلها، من خلال عدد من التوجهات، تشمل زراعة الأشجار والشجيرات المحلية لتعزيز الغطاء النباتي، وتنمية الفياض والرياض، عبر نثر بذور النباتات الرعوية، وتطبيق تقنيات متقدمة لحصاد مياه الأمطار، إضافة إلى تأمين وحماية المواقع الطبيعية لضمان استدامتها.
وأشار المركز إلى أن الفياض والرياض تُعد من البيئات الطبيعية الرئيسة التي تُسهم في تلبية احتياجات الثروة الحيوانية، وتخزين الكربون، والحد من زحف الرمال والعواصف الغبارية، إلى جانب كونها موائل طبيعية للحياة الفطرية، مما يجعل تأهيلها وحمايتها جزءًا أساسيًا من جهود المحافظة على المكونات الطبيعية.
وأفاد المركز بأن أراضي الفياض والرياض تتميز بتربتها العميقة والخصبة المنقولة بواسطة مياه السيول، وكثافة غطائها النباتي الغني بالمواد العضوية، مما يجعلها من أفضل المواقع للاستزراع، إضافة إلى ما تتمتع به من تنوع بيولوجي يُعد من أبرز سماتها البيئية.
وبيّن أن عدد الفياض والرياض في المملكة يتجاوز ألف فيضة وروضة، وتتفاوت مساحاتها من أحواض صغيرة إلى آلاف الهكتارات، وتتركز في الغالب بالمنطقة الوسطى والجزء الشمالي الشرقي من المملكة، ومن أبرزها روضة خريم، والتنهات، والخفس، وفياض الصمان، والحجرة.
وأكد المركز أن مبادرة تنمية الفياض والرياض تسهم في الحفاظ على التنوع البيولوجي والنظم البيئية، وتنظيم الرعي للمحافظة على حالة المراعي، وتوفير بيئة صحية ومستدامة للمجتمعات المحلية، إلى جانب تشجيع تربية النحل وإنتاج العسل كنشاط اقتصادي مستدام، ودعم الاستثمار في النباتات الطبية والعطرية، وتطوير الفياض والروضات كوجهات جاذبة للسياحة البيئية.
يُذكر أن المركز يعمل على تنمية مواقع الغطاء النباتي وحمايتها والرقابة عليها وتأهيل المتدهور منها حول المملكة، والكشف عن التعديات عليه، ومكافحة الاحتطاب، إضافة إلى الإشراف على أراضي المراعي والغابات والمتنزهات الوطنية واستثمارها، مما يعزز التنمية المستدامة، ويسهم في تحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء.