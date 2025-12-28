الغطاء النباتي" يعمل على تأهيل 4.7 ملايين هكتار من أراضي الفياض والرياض لتعزيز استدامتها

وبيّن أن عدد الفياض والرياض في المملكة يتجاوز ألف فيضة وروضة، وتتفاوت مساحاتها من أحواض صغيرة إلى آلاف الهكتارات، وتتركز في الغالب بالمنطقة الوسطى والجزء الشمالي الشرقي من المملكة، ومن أبرزها روضة خريم، والتنهات، والخفس، وفياض الصمان، والحجرة.