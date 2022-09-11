مؤكدًا ضرورة تكثيف حملات التطعيم.. مختص: لهذا السبب عاد شلل الأطفال

فيما تداولت مواقع إخبارية عالمية خلال اليومَيْن الماضيَيْن تحذيرات الأطباء من أمراض قديمة عادت للظهور، من بينها شلل الأطفال الذي عاد للظهور في نيويورك ولندن وباكستان، يؤكد الباحث في المايكروبايولوجي والأمراض المعدية نبيل مردد لـ"سبق" ضرورة الحصول على اللقاح، ولاسيما لمَن لم يحصلوا على اللقاح في طفولتهم.
وحول سبب عودة شلل الأطفال أوضح لـ"سبق" أن ذلك يأتي بسبب توقُّف كثير من الدول عن إعطاء لقاح شلل الأطفال، وخصوصًا في فترة إغلاق كورونا حول العالم. والسبب الآخر هو السيطرة السابقة التي أدت إلى الاعتقاد باختفاء الفيروس لفترة من الزمن، غير أن هذا الاعتقاد لم يكن في محله؛ فالفيروس ينتهز فرصة عدم وجود تحصينات مناعية ضده ويقوم بمعاودة الكرَّة مستغلاً عدم تلقيح الجيل الجديد من المواليد الذين ليسوا بمأمن من الإصابة.
وأردف: شلل الأطفال يمكن أن يصيب الكبار، ولاسيما الذين يعملون على رعاية المصابين. مؤكدًا ضرورة تكثيف حملات التطعيم لمن لم يتلقَّ أي جرعة سابقة في طفولته.