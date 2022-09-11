مؤكدًا ضرورة تكثيف حملات التطعيم.. مختص: لهذا السبب عاد شلل الأطفال

وحول سبب عودة شلل الأطفال أوضح لـ"سبق" أن ذلك يأتي بسبب توقُّف كثير من الدول عن إعطاء لقاح شلل الأطفال، وخصوصًا في فترة إغلاق كورونا حول العالم. والسبب الآخر هو السيطرة السابقة التي أدت إلى الاعتقاد باختفاء الفيروس لفترة من الزمن، غير أن هذا الاعتقاد لم يكن في محله؛ فالفيروس ينتهز فرصة عدم وجود تحصينات مناعية ضده ويقوم بمعاودة الكرَّة مستغلاً عدم تلقيح الجيل الجديد من المواليد الذين ليسوا بمأمن من الإصابة.