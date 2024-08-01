بحزمة أنشطة وفعاليات.. انطلاق موسم عتيقة للتمور في نسخته الثالثة

من جانبه بيّن الرئيس التنفيذي لأسواق النفع العام في شركة الرياض للتعمير وليد بن عبدالله الخرجي، أن هذه المبادرة تهدف إلى ترك أثر في نمو الاقتصاد، إلى جانب الإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وتطلعاتها، مشيرًا إلى أن شركة الرياض للتعمير تهدف إلى تنظيم الموسم بشكل سنوي، وذلك بعد تحقيقه لأرقام وإنجازات متميزة في النسخة الماضية باستقطاب أكثر من 800 ألف زائر بمعدل 6,800 زائر يوميًّا أسهموا في تعزيز مكانة الموسم؛ حيث بلغ إجمالي وزن التمور قرابة 30 ألف طن بعدد تخطى 11.5 مليون عبوة تمر، كما قُدرت إجمالي مبيعات الموسم بـ156 مليون ريال سعودي.