عمق تاريخي يُبرز معاني العطاء.. "أمير الجوف" يشارك منسوبي الإمارة الاحتفاء بذكرى يوم التأسيس

شارك الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف اليوم، حفل منسوبي إمارة المنطقة بذكرى يوم التأسيس، واطلع على الركن المقام بهذه المناسبة.
وأكد أمير الجوف، أن الاحتفاء بذكرى هذا اليوم وما يمثله من عمق تاريخي للمملكة؛ جاء ليبرز معاني العطاء والتضحية، وما تَحقق في سبيل خدمة هذا الوطن وكل مواطن سعودي؛ لينعم بالرخاء والرفاهية منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى وحتى هذا العهد الزاهر بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهما الله.
ونوّه بما تشهده الدولة السعودية منذ تأسيسها وحتى وقتنا الزاهر من مراحل نمو وتطور في مختلف المجالات حتى أضحت خلال هذا العهد الميمون في مصاف الدول الكبرى، وتشهد نهضة شاملة وغير مسبوقة.