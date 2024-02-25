عمق تاريخي يُبرز معاني العطاء.. "أمير الجوف" يشارك منسوبي الإمارة الاحتفاء بذكرى يوم التأسيس

وأكد أمير الجوف، أن الاحتفاء بذكرى هذا اليوم وما يمثله من عمق تاريخي للمملكة؛ جاء ليبرز معاني العطاء والتضحية، وما تَحقق في سبيل خدمة هذا الوطن وكل مواطن سعودي؛ لينعم بالرخاء والرفاهية منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى وحتى هذا العهد الزاهر بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهما الله.