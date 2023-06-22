"الصحة" تؤكد أن مدينة الملك عبدالله الطبية بمكة استكملت جاهزيتها لخدمة الحجاج

وأكدت "الصحة" أن المدينة الطبية تُقَدم دورًا حيويًّا مهمًّا في توفير الرعاية المتخصصة باعتبارها المستشفى المرجعي رباعي الرعاية الوحيد على مستوى منطقة مكة المكرمة؛ حيث تولي فترة الحج اهتمامًا خاصًّا؛ للتأكد من أن خدماتها تدعم وتساند وتكمل الخدمات الصحية في مكة المكرمة من حيث الخدمات الطبية، وتوزيع الموارد من أسرة وقوى عاملة وأجهزة، إضافة إلى إقرار خطط الطوارئ، والتأكد من جاهزية كافة أجهزة ومرافق المدينة الطبية، وتَوفرها بأعداد كافية؛ وذلك بمراجعة خطط طوارئ وكوارث الحج، واعتمادها، والتي من شأنها تفصيل الخطط والإجراءات القياسية؛ بهدف الالتزام بها في حالة الحوادث أو الكوارث التي قد تحدث لا سمح الله خلال الحج.