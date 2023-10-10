تطبيق دفع ومكافآت في محطات الوقود.. من "ساسكو"

أعلنت الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات "ساسكو" إطلاقها تطبيقها الجديد الذي يعد الأول من نوعه في محطات الوقود، حيث يمنح التطبيق خيارات دفع إلكترونية مميزة، إضافة لمنح مستخدمي التطبيق نقاط مكافآت على مشترياتهم للوقود في محطات ساسكو ونخلة ساسكو ومغاسل أوتوسبا.
الجدير بالذكر أن "ساسكو" تعد أول شركة سعودية تطلق هذه الخدمة المميزة في محطاتها، والتي تتجاوز فروعها 535 فرعًا تنتشر في عديد من مدن ومحافظات المملكة، وسيكون التطبيق متاحًا لجميع مستخدمي أجهزة الهاتف المحمول خلال شهر أكتوبر من هذا العام، وسيشهد التدشين عديداً من المفاجآت السارة لعملاء ساسكو.