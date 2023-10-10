تطبيق دفع ومكافآت في محطات الوقود.. من "ساسكو"

الجدير بالذكر أن "ساسكو" تعد أول شركة سعودية تطلق هذه الخدمة المميزة في محطاتها، والتي تتجاوز فروعها 535 فرعًا تنتشر في عديد من مدن ومحافظات المملكة، وسيكون التطبيق متاحًا لجميع مستخدمي أجهزة الهاتف المحمول خلال شهر أكتوبر من هذا العام، وسيشهد التدشين عديداً من المفاجآت السارة لعملاء ساسكو.