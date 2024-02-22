جسر يربطنا بعراقة ماضينا.. "تركي بن محمد" يهنّئ القيادة بـ"يوم التأسيس"

رفع الأميرُ تركي بن محمد بن فهد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، التهنئةَ لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السموّ الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله، بمناسبة يوم التأسيس.
وقال الأمير تركي بن محمد بن فهد: إن هذه المناسبة التي نستلهمُ فيها ذكرى التأسيس ونعيد إلى الأذهان قصص أعوامٍ زاخرة بالمجد والحضارة والأصالة، وشاهدٌ على أبهى صور النهضة والبناء، تأتي بمثابة جسر يربطنا بعراقة ماضينا وشعور ينمي في النفوس عواطف الاعتزاز بحاضرنا المجيد، ويدفعنا لاستشراف مستقبل زاهرٍ تحت قيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو سيدي ولي عهده الأمين، حفظهما الله.
وأضاف: أن الدولة السعودية منذ أن أسسها الإمام محمد بن سعود عام 1727م، وحتى عصرنا الحاضر؛ سعى كلُّ حكامها عبر التاريخ إلى بناء دولة متماسكة الأركان تحافظ على الأمن والاستقرار والرخاء، وتعمل بجهد دؤوب في النماء والتطوير المستمر حتى وصلت المملكة إلى ما وصلت إليه من تقدم في شتى المجالات التنموية.
وسأل اللهَ تعالى أن يحفظ هذا الوطن الغالي بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله، وأن يديم على الجميع نعمةَ الأمن والنماء.