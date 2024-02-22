جسر يربطنا بعراقة ماضينا.. "تركي بن محمد" يهنّئ القيادة بـ"يوم التأسيس"

وأضاف: أن الدولة السعودية منذ أن أسسها الإمام محمد بن سعود عام 1727م، وحتى عصرنا الحاضر؛ سعى كلُّ حكامها عبر التاريخ إلى بناء دولة متماسكة الأركان تحافظ على الأمن والاستقرار والرخاء، وتعمل بجهد دؤوب في النماء والتطوير المستمر حتى وصلت المملكة إلى ما وصلت إليه من تقدم في شتى المجالات التنموية.