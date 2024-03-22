"مانشيني" يستبعد "البليهي" ويستدعي "آل فتيل"

استدعى المديرُ الفني للمنتخب السعودي "روبرتو مانشيني"، اللاعبَ محمد آل فتيل؛ للانضمام في معسكر الأخضر المقام حاليًّا في مدينة "الرياض".
كما استبعد المديرُ الفني اللاعبَ "علي البليهي" من قائمة المعسكر؛ لعدم قدرته على المشاركة في المباراة القادمة أمام منتخب طاجيكستان في الجولة الرابعة بداعي الإيقاف بعد حصوله على إنذارين.
وسيحلّ المنتخب السعودي ضيفًا على منتخب طاجيكستان في السادس والعشرين من شهر مارس الجاري على الملعب المركزي بالعاصمة دوشنبه، لحساب منافسات الجولة الرابعة من الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.
الجدير بالذكر أن المنتخب الوطني يأتي في المجموعة السابعة ضمن الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، وإلى جانب منتخبات: الأردن، طاجيكستان، باكستان. ويتصدّر الأخضرُ مجموعتَه برصيد ستّ نقاط بعد فوزه على منتخبَيْ باكستان والأردن.