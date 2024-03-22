"مانشيني" يستبعد "البليهي" ويستدعي "آل فتيل"

كما استبعد المديرُ الفني اللاعبَ "علي البليهي" من قائمة المعسكر؛ لعدم قدرته على المشاركة في المباراة القادمة أمام منتخب طاجيكستان في الجولة الرابعة بداعي الإيقاف بعد حصوله على إنذارين.