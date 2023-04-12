ممارساتهم ضارّة بالمواطنين والمنافسين.. هكذا عاقبت الهيئة العامة للمنافسة شركات الأسمنت المحتكرة

وانتهكت تلك الشركات الفقرة الأولى من المادة الرابعة من نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم "م/25"، التي تنصّ على أنه: "تحظر الممارسات أو الاتفاقيات أو العقود بين المنشآت المتنافسة، أو تلك التي من المحتمل أن تكون متنافسة، سواء أكانت العقود مكتوبة أو شفهية، وصريحة كانت أم ضمنية، إن كان الهدف من هذه الممارسات والاتفاقيات أو المنشآت التي تتمتّع بوضع مهيمن، أي ممارسة تحدّ من المنافسة بين المنشآت، وفقًا للشروط والضوابط المبينة في اللائحة، وبخاصة ما يأتي: التحكم في أسعار السلع والخدمات المعدّة للبيع بالزيادة أو الخفض، أو التثبيت، أو بأي صورة أخرى تضرّ المنافسة المشروعة".