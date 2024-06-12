تعدت الـ 70% .. رطوبة جازان تتخطى جدة والدمام وتزيد نشاط محال التكييف

وكانت درجات الحرارة قد سجلت ارتفاعًا مع بداية صيف هذا العام، في معظم مناطق المملكة حيث كشف الراصد الجوي وعضو جمعية الطقس والمناخ بالسعودية، علي مشهور، لـ"سبق"، عن أن درجات الحرارة خلال فصل الصيف لهذا العام ستلامس في أغلب المناطق وسط وشرق شبه الجزيرة العربية ما بين 48 و50 درجة.