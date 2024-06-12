تعدت الـ 70% .. رطوبة جازان تتخطى جدة والدمام وتزيد نشاط محال التكييف

سجلت نسبة الرطوبة في جازان درجات عالية اليوم لأكثر من 70%متخطية جدة والدمام. جاء ذلك تزامناً مع ارتفاع درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة في بداية فصل الصيف لهذا العام متأثرة باندفاع كتلة هوائية حارة من القارة الافريقية.
وبحسب رصد "سبق" سجلت منطقة جازان درجة رطوبة أعلى من 70% حيث ارتفعت بشكل كبير في المساء بينما سجلت كل من جدة 37% والدمام 35% وانخفضت الرطوبة على بعض المحافظات الجبلية في جازان متأثرة ببعدها النسبي عن الساحل ومنها العارضة والتي سجلت 45% .
وقال مواطنون إن الارتفاع الكبير في درجات الحرارة والرطوبة قلل من أداء بعض أجهزة التكييف نتيجة الحرارة العالية وفتح سوق نشطة لمحال التبريد في المنطقة حيث يلجأ الكثير إما للصيانة لزيادة كفاءتها خلال الصيف أو الاستبدال .
ومن أهم العوامل التي تؤثر في زيادة الرطوبة المسطحات المائية سواء البحار أو تلك التي تكوّنت نتيجة للأمطار بجانب عوامل أخرى تساعد على ارتفاعها من أبرزها درجات الحرارة وسرعة الرياح والضغط الجوي ونسبة الملوحة
وكانت درجات الحرارة قد سجلت ارتفاعًا مع بداية صيف هذا العام، في معظم مناطق المملكة حيث كشف الراصد الجوي وعضو جمعية الطقس والمناخ بالسعودية، علي مشهور، لـ"سبق"، عن أن درجات الحرارة خلال فصل الصيف لهذا العام ستلامس في أغلب المناطق وسط وشرق شبه الجزيرة العربية ما بين 48 و50 درجة.
وبيّن "مشهور" أن هناك أسبابًا أدت إلى ارتفاع درجات الحرارة خلال هذه الأشهر من السنة؛ أبرزها تعامد أشعة الشمس على أجواء الجزيرة العربية، وتعمق المرتفع الجوي العلوي الذي يعمل على كبس الحرارة الصاعدة بجانب تشكل منخفض الربع الخالي العظيم، والذي يساعد في الاستجابة للرياح الجافة .