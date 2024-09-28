"فلكيّة جدة": الليل والنهار يتساويان في مكة اليوم

وأفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة؛ بأن السبب وراء تساوي الليل والنهار في مكة المكرّمة بعد أسبوعٍ من حدوث الاعتدال الخريفي يرجع إلى مجموعة من العوامل؛ تشمل ميلان الأرض حول محورها بمقدار 23.5 درجة تقريباً، وهذا الميل مسؤولٌ عن الفصول واختلاف طول النهار طوال العام، وفي يوم الاعتدال الخريفي لا يميل محور الأرض؛ لا نحو الشمس ولا بعيداً عنها، مما يؤدي إلى تساوي طول الليل والنهار تقريباً في كل مكان.