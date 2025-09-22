اليوم الوطني .. أمير الشرقية: بلادنا تشهد إنجازات نوعية تصنع مستقبلاً مشرقاً يليق بمكانتها

وقال أمير المنطقة الشرقية: "إن اليوم الوطني ذكرى خالدة نحتفل بها كل عام، نستحضر فيها قيم التلاحم والإيمان الصادق التي غرسها الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – طيب الله ثراه – الذي وحّد هذا الكيان العظيم، وأرسى قواعده على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ليبقى وطننا شامخًا عزيزًا على مر العصور".