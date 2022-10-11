في حالة نادرة.. إزالة ورم الـ2.93 كجم من كيس الصفن بمستشفى الملك فهد بجدة

تَمكن أطباء المسالك البولية في مستشفى الملك فهد بجدة، من استئصال ورم ضخم يزن حوالى 2.93 كجم بكيس الصفن خلال عملية جراحية أجريت لمريض يبلغ من العمر 43 سنة؛ في عملية استغرقت حوالى 4 ساعات حيث تعتبر من العمليات الصعبة النادرة.
وقال الدكتور تركي العمري استشاري المسالك البولية وأورام المسالك البولية بمستشفى الملك فهد: حضر المريض لعيادة المسالك البولية محولًا من أحد مستشفيات محافظة جدة وهو يعاني من تضخم شديد في كيس الصفن؛ حيث وصل الكيس إلى مستوى الركبة، وتسبب في محدودية الحركة وإعاقة المريض من القيام بوظائفه الطبيعية اليومية وجعله حبيس المنزل.
وأضاف الدكتور "العمري" أنه بعد الفحص السريري تم إجراء الفحوصات الإشعاعية، والتي من خلالها تَبين وجود وذمة كبيرة في جدار الصفن، وعليه قام الأطباء بعدها بمناقشة المريض في الخطوات الجراحية، إضافة إلى الصعوبات المحتملة من إجراء العملية الجراحية، وبعدها أجريت عملية استئصال الورم وكامل الكيس، وكذلك قام الأطباء باستئصال قيلة مائية من حول الخصية اليسرى للمريض والقيام بعمل ترميم لكيس الصفن.
وقد تَبين للأطباء من خلال الفحص النسيجي أن هذ الورم الضخم ناتج عن ورم وعائي كبير استحوذ على كامل كيس الصف، ويعتبر من الأورام النادرة على مستوى العالم، وعن التأثيرات المحتملة على المريض أفاد الأطباء بأنه تم المحافظة على الأعضاء التناسلية وتجنب مجرى البول في جميع خطوات الجراحة، وكذلك لم يكن هناك أي تأثير سلبي على المريض ولله الحمد، والعملية تمت بنجاح كبير، وخرج المريض بعدها بأسبوع ورجع إلى حياته الطبيعية.
يُذكر أن مستشفى الملك فهد العام أجرى قرابة ١٢.٠٠٠ ألف عملية جراحية خلال الـ١٠ شهور الماضية؛ في حين يُعد قسم المسالك البولية من أعرق وأقدم أقسام المسالك البولية في المملكة؛ حيث يضم القسم كفاءات متخصصة تدربت وتعلمت في أفضل الجامعات والمستشفيات، وتؤدي عمليات جراحية معقدة وصعبة بنسب نجاح عالية جدًّا، كما يُعد القسم واحدًا من أكثر أقسام المسالك البولية بعدد التدخلات الجراحية على مستوى وزارة الصحة كاملة.