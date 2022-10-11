في حالة نادرة.. إزالة ورم الـ2.93 كجم من كيس الصفن بمستشفى الملك فهد بجدة

وقد تَبين للأطباء من خلال الفحص النسيجي أن هذ الورم الضخم ناتج عن ورم وعائي كبير استحوذ على كامل كيس الصف، ويعتبر من الأورام النادرة على مستوى العالم، وعن التأثيرات المحتملة على المريض أفاد الأطباء بأنه تم المحافظة على الأعضاء التناسلية وتجنب مجرى البول في جميع خطوات الجراحة، وكذلك لم يكن هناك أي تأثير سلبي على المريض ولله الحمد، والعملية تمت بنجاح كبير، وخرج المريض بعدها بأسبوع ورجع إلى حياته الطبيعية.