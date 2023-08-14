صرف 132 مليون ريال مستحقات الدفعة الثانية عشرة لمزارعي القمح المحلي

وبلغ صافي ما تمّ إيداعه في حسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة مبلغ (132.397.984) ريالاً، وذلك لكمية (72.572) طناً، لعدد (168) مزارعاً، تتضمن (10) مزارعين من أصحاب العلاقة التعاقدية مع الشركات، ليبلغ إجمالي ما تمّ صرفه للمزارعين لهذا الموسم مبلغ (1.295.279.494) ريالاً، وذلك لكمية (732.705) أطنان، لعدد (2228) مزارعاً.