بالتعاون مع جامعة تبوك.. هيئة تطوير محمية الملك سلمان تطلق مبادرة لزراعة 1000 شتلة

في إطار جهودهما المشتركة لتعزيز الغطاء النباتي والمساهمة في تحقيق مستهدفات مبادرة "السعودية الخضراء"، أطلقت هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية بالتعاون مع جامعة تبوك مبادرة لزراعة 1000 شتلة داخل أفنية الجامعة.
وشهدت المبادرة مشاركة واسعة من منسوبي جامعة تبوك، إضافة إلى مشاركة أكثر من 300 متطوع من طلاب وطالبات الجامعة، عملوا جنبًا إلى جنب لغرس الشتلات.
وأوضحت هيئة تطوير محمية الملك سلمان أن المبادرة تهدف إلى رفع مستوى الوعي بأهمية التشجير والمحافظة على البيئة، وتفعيل دور المجتمع الجامعي في الأنشطة التطوعية التي تدعم استدامة الموارد الطبيعية والمساهمة في تحسين جودة الحياة.
وأكدت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي تأكيدًا على الشراكة الفاعلة بينها وبين الجامعات السعودية، لدعم برامج الاستدامة البيئية وإثراء التنوع الأحيائي، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.