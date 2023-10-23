عديدة ومتنوعة.. ما المكاسب التي سيُدرّها تنظيم المملكة بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية؟

ومن المكاسب المهمة، التي ستحققها المملكة من تنظيم البطولة، استقطاب السياح، تنشيط القطاع السياحي في مدينة الرياض خلال فصل الصيف، ورفع إيراداته في هذه الفترة، التي يعاني سنويًا فيها من انخفاض الإنفاق السياحي بنسبة 18%، كما سيسهم تنظيم البطولة في رفع معدل الإنفاق الاستهلاكي، الذي يصل إلى 9% في فترة الصيف، وتُعد هذه المكاسب المشار إليها وهي عديدة ومتنوعة مكاسب أولية؛ فمن المتوقع زيادتها في ضوء تزايد شعبية الرياضات الإلكترونية عبر العالم، لا سيما أن شعبيتها حاليًا تعتبر ثالث رياضة شعبيةً من حيث عدد المشاهدات.