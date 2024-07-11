أمين الطائف يوقّع مذكرة تفاهم مع الصحة لرفع الوعي بأهمية التبرع بالدم

وقع أمين الطائف المهندس عبدالله بن خميّس الزايدي بمكتبه في النسيم مذكرة تفاهم مع مديرية الشؤون الصحية بالطائف، بهدف رفع الوعي بأهمية التبرع بالدم، وذلك بحضور مدير الشؤون الصحية بالمحافظة الدكتور سمير بن مشبب الشهراني.
وفي التفاصيل، يأتي ذلك ضمن جهود تعزيز مساهمة القطاعات الحكومية في التنمية الصحية وفق رؤية المملكة 2030، وتمكينها من تقديم الدعم في الخدمات التقنية الصحية وفقاً للاحتياجات الفعلية للمنشآت الصحية بجودة وكفاءة عالية.
وتم توقيع الاتفاقية بين الطرفين تحقيقاً للمصلحة العامة واستثمار الإمكانات والقدرات بين القطاعين لتحقيق التكامل الصحي وتعزيز ثقافة التبرع بالدم.
وتشمل بنود الاتفاقية بث مواد توعوية بقنوات التواصل الرسمية للأمانة، والسماح لفريق بنك الدم بعقد محاضرات في كافة قطاعات الأمانة، وحث منسوبيها على التبرع بالدم، وأيضاً نشر تعريفي بالأيام التوعوية العالمية والحملات في الشاشات الإلكترونية في التقاطعات والمطارات والأماكن الحيوية، وتسهيل مهمة عمل فريق بنك الدم بالتواجد في الحدائق العامة والمواقع الخاصة بالمشاة، وتفعيل الأهداف المشتركة بين الجهتين لخدمة المجتمع في قطاع الصحة وفق أعلى المعايير.