أمين الطائف يوقّع مذكرة تفاهم مع الصحة لرفع الوعي بأهمية التبرع بالدم

وتشمل بنود الاتفاقية بث مواد توعوية بقنوات التواصل الرسمية للأمانة، والسماح لفريق بنك الدم بعقد محاضرات في كافة قطاعات الأمانة، وحث منسوبيها على التبرع بالدم، وأيضاً نشر تعريفي بالأيام التوعوية العالمية والحملات في الشاشات الإلكترونية في التقاطعات والمطارات والأماكن الحيوية، وتسهيل مهمة عمل فريق بنك الدم بالتواجد في الحدائق العامة والمواقع الخاصة بالمشاة، وتفعيل الأهداف المشتركة بين الجهتين لخدمة المجتمع في قطاع الصحة وفق أعلى المعايير.