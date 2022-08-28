إجراء جراحة لطفل سعودي بفصيلة دم نادرة منذ الولادة بعد إصابته بمرض خطير

وكان والدا الطفل يناضلان لإيجاد متبرعي دم من هذه الفئة النادرة من أجل منح طفلهم فرصة للشفاء وأملاً بالحياة الطبيعية، وبعد خمس سنوات من البحث وجدت الفرحة طريقها إليهم حين وافق أربعة متبرعين من دولة الهند يحملون نفس فصيلة الدم على السفر من الهند إلى المملكة العربية السعودية، للتبرع بدمهم من أجل المساهمة في إنقاذ حياة الطفل، فتضافرت الجهود بصفة عاجلة في البرنامج الوطني للجراحة المتقدمة للشرايين الرئوية بمركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب بالتعاون والتنسيق مع الخدمات المميزة لبنك الدم بمدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية، لإجراء عملية الطفل بأسرع وقت ممكن.