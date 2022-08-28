إجراء جراحة لطفل سعودي بفصيلة دم نادرة منذ الولادة بعد إصابته بمرض خطير

شهد مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب للقوات المسلحة، قصة تتجلى بها القيم الإنسانية في أسمى معانيها من خلال إجراء عملية جراحية لطفل سعودي ذي فصيلة دم نادرة منذ الولادة، حيث شُخص بمرض خطير في القلب والرئتين يهدد استمرار حياته إذا بقي دون علاج.
وكون الطفل ولد بفصيلة دم نادرة تدعى فصيلة الدم بومباي (Bombay Blood Group) وهي من الفصائل النادرة جدًا وتتراوح نسبتها من 4 إلى 5 أشخاص لكل مليون نسمة فقد حال ذلك دون إجراء أي تدخل جراحي.
وكان والدا الطفل يناضلان لإيجاد متبرعي دم من هذه الفئة النادرة من أجل منح طفلهم فرصة للشفاء وأملاً بالحياة الطبيعية، وبعد خمس سنوات من البحث وجدت الفرحة طريقها إليهم حين وافق أربعة متبرعين من دولة الهند يحملون نفس فصيلة الدم على السفر من الهند إلى المملكة العربية السعودية، للتبرع بدمهم من أجل المساهمة في إنقاذ حياة الطفل، فتضافرت الجهود بصفة عاجلة في البرنامج الوطني للجراحة المتقدمة للشرايين الرئوية بمركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب بالتعاون والتنسيق مع الخدمات المميزة لبنك الدم بمدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية، لإجراء عملية الطفل بأسرع وقت ممكن.
واستغرقت العملية الجراحية المعقدة تسع ساعات وتم إجراؤها بدقة متناهية من قبل فريق طبي جراحي سعودي متخصص من البرنامج المذكور، تفادياً لأي مضاعفات قد تحدث وتستوجب كميات إضافية من الدم.
وبفضل الله، تكللت العملية بالنجاح وبعد إقامة قياسية غادر الطفل المركز وهو بصحة جيدة.
الجدير بالذكر أن مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب من المراكز الريادية التي تحتوي على برنامج الجراحة المتقدمة للشرايين الرئوية الذي يسهم في الحد من الإفادة للخارج، لمعالجة أمراض الشرايين الرئوية الخلقية بشكل تام.
وقد ساعد البرنامج في تطوير واكتشاف تقنيات حديثة لعلاج أمراض عالية التعقيد مثل جراحة متلازمة تعرج الشرايين وتطوير تصنيف علمي جديد لتضييقات الشرايين الرئوية.