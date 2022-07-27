رئيس الوزراء اليوناني مغردًا.. زيارة ولي العهد تأكيد لقوة علاقتنا الاستراتيجية

وغرد رئيس الوزراء اليوناني قائلًا: "من دواعي سروري أن أستقبل ولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في أثينا، وتُعد زيارته فرصة لإعادة تأكيد قوة علاقتنا الاستراتيجية".