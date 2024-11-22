شاطئ الشعيبة يتحوَّل إلى مصيدة للمركبات بسبب طبيعة الأرضية أثناء الجزر

شهد شاطئ الشعيبة جنوب مكة المكرمة حادثتَيْن غريبتَيْن؛ إذ علقت مركبتان في أرضية الشاطئ نتيجة الجزر الذي يتسبب في تكوين أرض طينية رخوة، تتحول إلى مصيدة للمركبات.
وفي التفاصيل، رصدت "سبق" الواقعة التي أظهرت مدى خطورة الموقع على الزوار الذين يغامرون بدخول الشاطئ بمركباتهم دون وعي لطبيعة الأرض.
وبحسب المعلومات، استمرت محاولات إخراج المركبتَيْن أكثر من أربع ساعات، وسط معاناة أصحاب المركبات وتزايُد الظلام في الموقع.
وتواصلت "سبق" مع فريق غوث للإنقاذ، الذي وجَّه فريقًا متخصصًا إلى المكان، وتم تحرير المركبتَيْن باستخدام معدات مخصصة.
ورافق الحادثة وجود دوريات سلاح الحدود منذ البداية، التي قدمت الدعم اللازم للمحتجزين، وتابعت عملية الإنقاذ حتى انتهائها.
ويناشد زوار الشاطئ الجهات المعنية توفير لوحات إرشادية وتنبيهات حول خطورة قيادة المركبات على هذا الشاطئ أثناء الجزر؛ لتجنب تكرار هذه الحوادث التي قد تُعرِّض حياة الزوار للخطر.