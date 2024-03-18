أمين "التعاون الإسلامي" يتضامن مع الشعب الفلسطيني تجاه المحن التي يتعرض لها

وشدد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي على أن تعاليم الدين الإسلامي الحنيف التي أكدت أهمية الوحدة والتضامن والتقارب بين المسلمين، وحرصت على تعزيز الوحدة الإسلامية والمصير المشترك للأمة، وهو ما يلقي بمسؤوليات جسام على الدول الأعضاء في المنظمة؛ للعمل على تحقيق مقتضيات التضامن والتآزر، واجتماع الكلمة، وتوحيد الصف، والتقريب بين المذاهب والمدارس الفكرية والفقهية، وتجاوز كل ما يفرق لُحمتها ويُضعف قوتها، والتوافق حول المشتركات التي تعزز من تكاملها، لافتًا إلى أن التراث الإسلامي يزخر بمبادئ الانفتاح الفكري وقبول الاختلاف.