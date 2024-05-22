بوفد يرأسه "الكهموس".. المملكة تشارك في مؤتمر اللجنة المستقلة لمكافحة الفساد في هونغ كونغ

ويناقش مع الخبراء المختصين المعنيين بمكافحة الفساد خلال المؤتمر الذي يستمر يومين، عددًا من الموضوعات المتعلقة بمجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد، من أبرزها: مكافحة الفساد وسيادة القانون، والصعوبات والفرص في طريق القضاء على الفساد، والتعاون الدولي المستدام من أجل مستقبل مشترك، وتعزيز الأطر الدولية الرامية لمكافحة الفساد، وبناء حوكمة مبتكرة لمكافحة الفساد، وبناء الشراكات الدولية وبناء القدرات ذات الصلة بمكافحة الفساد، إلى جانب استعراض عدد من التجارب الناجحة لعدد من الدول في مكافحة الفساد، وتضافر الشراكة بين القطاعين العام والخاص لمكافحة الفساد، ورفع مستوى امتثال الشركات لتعزيز النزاهة ومراقبتها.