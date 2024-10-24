الأمن والاستقرار وبسط السيادة.. موقف سعودي داعم لوحدة لبنان لتجنيبه ويلات الحروب

وتُناصر المملكة، الشعب اللبناني بمختلف طوائفه الدينية، وتقف على مسافة واحدة مع جميع مكوناتهم ونسيجهم الاجتماعي كما هي سياستها الخارجية في التعامل مع القضايا الإنسانية بعيدًا عن الأعراق والمذاهب، كما حثت على ضرورة الالتزام وتفعيل اتفاق الطائف الضامن للوحدة الوطنية والسلم في لبنان، ورسم مستقبل مشرق يجنب المنطقة عامة، ولبنان خاصة ويلات الحروب.