"سلامتك في وعيك".. أمانة العاصمة المقدسة تواصل رقابتها على صالونات الحلاقة

وبيّنت الأمانة أن الفرق الرقابية التابعة لها تكثّف جولاتها الميدانية خلال هذه الفترة على صوالين الحلاقة بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة؛ بهدف التأكد من التزام تلك المنشآت بجميع الضوابط والاشتراطات الوقائية والصحية وتطبيق البروتوكولات الخاصة بمزاولة النشاط، التي من شأنها حماية المستفيدين من الخدمة، مشيرة إلى أنها تهدف من هذه الحملات إلى رفع درجة الوعي والكفاءة الصحية؛ حفاظًا على صحة الجميع، وذلك من خلال التزام جميع منشآت الحلاقة، بالتقيُّد بالاشتراطات والضوابط الوقائية المنصوص عليها.