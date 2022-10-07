قناة السعودية تسلط الضوء على أنشطة وفعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب 2022

البرنامج من إعداد ياسر الجنيد، وتقديم الثلاثي: "محمد المحيا، محمد الوشع، ونهى الحربي"، وإخراج بندر البقمي، وطلال الشهري، وبمتابعة وإشراف مباشر من قبل رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون محمد فهد الحارثي.