قناة السعودية تسلط الضوء على أنشطة وفعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب 2022

تواصل قناة السعودية تغطيتها لأنشطة وفعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب 2022 "من 29 سبتمبر - 8 أكتوبر" من مقر المعرض في واجهة الرياض.
ومن ضمن التغطيات البرنامج اليومي الثقافي المباشر، الذي يبدأ بثّه عند الساعة الثامنة مساء وحتى 8:35م.
ويسلط البرنامج الضوء على آخر المستجدات من ندوات ولقاءات مع الأدباء والمفكرين والمؤلفين، وقراءة لكتاب.
البرنامج من إعداد ياسر الجنيد، وتقديم الثلاثي: "محمد المحيا، محمد الوشع، ونهى الحربي"، وإخراج بندر البقمي، وطلال الشهري، وبمتابعة وإشراف مباشر من قبل رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون محمد فهد الحارثي.