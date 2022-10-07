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قناة السعودية تسلط الضوء على أنشطة وفعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب 2022

قناة السعودية تسلط الضوء على أنشطة وفعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب 2022
أحمد سرور
أحمد سرور

تواصل قناة السعودية تغطيتها لأنشطة وفعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب 2022 "من 29 سبتمبر - 8 أكتوبر" من مقر المعرض في واجهة الرياض.

ومن ضمن التغطيات البرنامج اليومي الثقافي المباشر، الذي يبدأ بثّه عند الساعة الثامنة مساء وحتى 8:35م.

ويسلط البرنامج الضوء على آخر المستجدات من ندوات ولقاءات مع الأدباء والمفكرين والمؤلفين، وقراءة لكتاب.

البرنامج من إعداد ياسر الجنيد، وتقديم الثلاثي: "محمد المحيا، محمد الوشع، ونهى الحربي"، وإخراج بندر البقمي، وطلال الشهري، وبمتابعة وإشراف مباشر من قبل رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون محمد فهد الحارثي.

معرض الرياض الدولي للكتاب 2022
قناة السعودية

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