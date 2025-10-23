مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر ينجح في تغيير الصمام الأورطي لـ"سبعيني" عانى من انسداد بنسبة "90%" بالشريان التاجي

وقال د. الشهري أن المراجع جاء إلى المستشفى، بسبب ضيق نفس مع الجهد جعل من الصعب عليه المشي والحركة، مع تردده على المستشفى بسبب وجود سوائل على الرئة، فأجريت له فحوصات دقيقة شملت تخطيط كهربية القلب ECG، وتحاليل الدم، وتخطيط صدى القلب Echo والقسطرة القلبية، والتي أوضحت انسداداً بالشرايين التاجية، مع تضيق وتكلس شديد للصمام الأورطي، وبعد تشخيص الحالة تم إدخاله مباشرة إلى غرفة الإنعاش القلبي ومنحه الأدوية المسيلة للدم، وفي الأثناء تم وضع خطة علاجية من مرحلتين، في الأولى أجريت له عملية قسطرة طارئة، تم فيها فتح الشرايين التاجية مع تركيب دعامات دوائية، وتأمين مرور الدم إلى القلب بشكل طبيعي بنجاح تام ولله الحمد، وغادر المستشفى بحالة صحية جيدة، وفي المرحلة الثانية تم تغيير الصمام الأورطي بنجاح بعد مرور "3" أشهر من العملية الأولى، باستخدام تقنية القسطرة التداخلية، والدخول عبر الشريان الفخذي مع التخدير الواعي، ودون الحاجة لعملية القلب المفتوح، ثم نُقل إلى العناية المركزة للمراقبة، قبل أن يغادر إلى منزله بحالة صحية جيدة بعد أقل من "48" ساعة.