ميدان غزوة الخندق.. شاهد تاريخي على عبقرية الدفاع وصمود النبي ﷺ في قلب المدينة

ويضم الموقع اليوم معلمين بارزين: مسجد الفتح، وكهف بني حرام، في حين لا تزال آثار الخندق محفوظة، ويبلغ طوله بين ٢ إلى ٣ كيلومترات، بعرض ٤ إلى ٥ أمتار، وعمق يصل إلى ٤.٥ أمتار.