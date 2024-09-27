خطيب الحرم المكي: الله تعالى امتنّ على السعودية بجمع الشمل وتوحيد الكلمة

وأوضح أن أولى مراحل الشكر لتلكم النعم أن نتفطّن للنعم وأن نحسّ بها وألا نغفل عن الفضل الذي لحقنا، وأن ندرك جيد الإدراك أن كل هذه النعم التي نسعد بها هي من منعمٍ واحدٍ لا شريك له هو رب العالمين خالق الخلق أجمعين رب الأرباب ومسبّب الأسباب، وثاني مراحل الشكر أن نستعمل تلكم النعم فيما خلقها الله لها في الطاعة، وتحقيق معنى العبودية، ونتجنّب الاستعانة بها على المعصية، وقدوتنا في ذلك نبينا محمد الشاكر الحامد -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، فعن عائشة -رضي الله عنها- أن رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، فقلت له: أتصنع هذا وقد غفر الله لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخّر، فقال -صلى الله عليه وسلم-: أفلا أكون عبداً شكوراً) رواه البخاري ومسلم.