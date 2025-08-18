طرح 67 مشروعًا عبر "استطلاع" لأخذ مرئيات العموم والقطاعين قبل إقرارها

وتضمنت المشروعات المطروحة عبر المنصة، مشروع (التعديلات على اللائحة المنظمة لنشاط بيع تذاكر السفر البحرية)؛ الذي تهدف من خلاله الهيئة العامة للنقل إلى الارتقاء بجودة الخدمات للمستفيدين وتعديلها، ووضع النصوص النظامية اللازمة لإيقاع العقوبات على المنشآت المخالفة لأحكام اللائحة، وتتيح المنصة الاستطلاع على المشروع حتى الـ 28 من شهر أغسطس الجاري.