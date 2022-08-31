أمن الوطن خط أحمر.. مغردون يحتفون برجال "مكافحة المخدرات"

استطاع رجال المديرية العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، إحباط تهريب نحو (47) مليون قرص من مادة الإمفيتامين المخدر، مخبأة داخل شحنة طحين عبر الميناء الجاف بمدينة الرياض، في ضربة قوية لتجار السموم، الذين يستهدفون زهرة الوطن من شبابه وأبنائه وبناته، واستمرارًا لحملة لا نهاية على المخدرات ومروجيها.
وعلى الرغم من الحيل الماكرة التي استخدمها المجرمون في إخفاء سمومهم من خلال شحنة طحين، التي يصعب معها كشف الجرم، إلا أن أعين الوطن الساهرة كانت لهم بالمرصاد، فأحبطت حيلهم ومكرهم، وحققت ضربة ساحقة لهم، إذ إن تلك الكمية من المخدرات تعد الأكبر من نوعها التي تتم محاولة تهريبها إلى المملكة في عملية واحدة.
واتخذ رجال الأمن الإجراءات القانونية مع المجرمين؛ حيث ألقوا القبض على مستقبلي الشحنة، وهم (٦) مقيمين من الجنسية السورية و(٢) من الجنسية الباكستانية، وإيقافهم، واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.
وتفاعل المغردون بدورهم مع إعلان "مكافحة المخدرات" إحباط محاولات تسلل السموم إلى أرض الوطن، ملقين الثناء على رجال الأمن، والعيون الساهرة على أمن المملكة، ومطالبين بتكريمهم على جهودهم الكبيرة.
وكتب القريشي صالح، مثنيًا على كفاءتهم: "عملية أمنية تعكس كفاءة رجال أمننا في مكافحة هذه الآفة، على الرغم من التنظيمات الإرهابية التي تخطط لتنفيذ عمليات التهريب لإغراق البلاد وإفساد شبابه. لكم منا الشكر والتقدير على جهودكم، بارك الله فيكم وحفظكم وحفظ بلادنا من كيد الكائدين وحقد الحاقدين".
كما شكر أحد المغردين رجال الأمن على يقظتهم في الذود عن البلاد، قائلاً: "بارك الله في جهود كل من شارك في إحباط محاولة تهريب هذا الكم الهائل من الحبوب المخدرة، وشكرًا لوزارة الداخلية ورجال مكافحة المخدرات في الذود والدفاع عن صحة شباب وطننا الغالي، ودحر الحقد الدفين من الأعداء الأنجاس الموجه الى أبناء وبنات دولتنا الغالية ألف شكر".
فيما طالب المغرد بالمعرف "غيم" بتكريم الرجال خلف نجاح تلك العملية، بقوله: "يا ليت يكرم كل بطل شارك في عملية القبض، بيض الله وجوهكم يا رجال".
وأبدى المغرد "علي" دهشته من حجم الرقم المضبوط، وسر استهداف المجرمين لشباب المملكة، قائلاً: "رقم مرعب يكفي لتدمير شباب وشابات الوطن. رقم يدمر دولة لازم الوصول إلى المصدر. حسبنا الله ونعم الوكيل. شكرًا لجهود رجال الدولة".