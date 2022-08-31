أمن الوطن خط أحمر.. مغردون يحتفون برجال "مكافحة المخدرات"

وعلى الرغم من الحيل الماكرة التي استخدمها المجرمون في إخفاء سمومهم من خلال شحنة طحين، التي يصعب معها كشف الجرم، إلا أن أعين الوطن الساهرة كانت لهم بالمرصاد، فأحبطت حيلهم ومكرهم، وحققت ضربة ساحقة لهم، إذ إن تلك الكمية من المخدرات تعد الأكبر من نوعها التي تتم محاولة تهريبها إلى المملكة في عملية واحدة.