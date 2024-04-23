رؤى مستقبلية ملهمة.. افتتاح المؤتمر السنوي للصيدلة وعلم السموم بالشرقية

من ناحيته أوضح "أ.د فارس بن عايض الهمزاني" مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية، أن إقامة مثل هذا الحدث الدولي إنجاز متميز وفريد، بل هو الأول من نوعه في هذا المجال الذي يقام بمشاركة على الصعيد الدولي والعربي، ولقد أصبح جليًّا للجميع زيادة الاهتمام بهذا المؤتمر في كل عام من جميع المهنيين في مجال الرعاية الصحية والباحثين العلميين.