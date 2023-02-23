مجلس التصفية لتركة صالح الراجحي وإتقان العقارية يعلنان موعد المزاد الـ17 لأربعة عقارات مميزة حضوريًّا وإلكترونيًّا

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة "إتقان العقارية"، في تصريح له بهذه المناسبة أن العقار الأول هو أرض "المعابدة" التي تُقَدر مساحتها الإجمالية بـ2.368.49 مترًا مربعًا، وتتنوع استخداماتها للنشاط السكني والتجاري؛ مشيرًا إلى أن من مميزات الأرض أنها تقع على بُعد 2كم عن الحرم المكي، وبالقرب من مجموعة من الفنادق من فئة الخمس نجوم؛ حيث تُعد من العقارات المطورة والمميزة ذات العوائد للمستثمرين.