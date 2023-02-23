مجلس التصفية لتركة صالح الراجحي وإتقان العقارية يعلنان موعد المزاد الـ17 لأربعة عقارات مميزة حضوريًّا وإلكترونيًّا

مجلس التصفية لتركة صالح الراجحي وإتقان العقارية يعلنان موعد المزاد الـ17 لأربعة عقارات مميزة حضوريًّا وإلكترونيًّا
أعلن مجلس التصفية لتركة الشيخ صالح بن عبدالعزيز الراجحي -رحمه الله- بالتعاون مع شركة "إتقان العقارية"، عن اكتمال كل التجهيزات لإطلاق المزاد العلني الحضوري والإلكتروني السابع عشر لأربعة عقارات مميزة بمكة المكرمة والرياض والدمام، بمواقع مميزة وجاهزة لجني عوائد استثمارية على المدى القريب والبعيد.
وفي التفاصيل، حدد مجلس التصفية لتركة صالح الراجحي ومجموعة إتقان العقارية المسوق الحصري، يوم الأربعاء التاسع من شهر شعبان الجاري لعام 1444هـ، الموافق الأول من مارس لعام 2023م، موعدًا لانطلاق المزاد الإلكتروني عبر منصة الدال للمزادات العقارية وحضوريًّا عبر مقار الشركة في الرياض وجدة والخبر؛ وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحًا، وينتهي يوم الأحد الـ12مارس لعام 2023م في تمام الساعة الخامسة والنصف عصرًا.
وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة "إتقان العقارية"، في تصريح له بهذه المناسبة أن العقار الأول هو أرض "المعابدة" التي تُقَدر مساحتها الإجمالية بـ2.368.49 مترًا مربعًا، وتتنوع استخداماتها للنشاط السكني والتجاري؛ مشيرًا إلى أن من مميزات الأرض أنها تقع على بُعد 2كم عن الحرم المكي، وبالقرب من مجموعة من الفنادق من فئة الخمس نجوم؛ حيث تُعد من العقارات المطورة والمميزة ذات العوائد للمستثمرين.
وبيّن "الرشيد" أن العقار الثاني هو أرض "ريع بخش" بقلب العاصمة المقدسة، والتي تقع قرب شارع أجياد العام الموصل للحرم، وتُقدر مساحتها بـ1.157 مترًا مربعًا، في منطقة الفنادق وإسكان الحجاج والمعتمرين؛ مبينًا أن الأرض تحمل تصريحًا لبناء مجمع سكني من عشرة أدوار بأحد الأحياء الهادئة القريبة من الحرم المكي والتي يقصدها الحجاج والمعتمرون.
وأشار عبدالعزيز الرشيد إلى أن العقار الثالث هو "فندق الحرمين" بحي العدامة بمدينة الدمام، تُقدر مساحته بـ545.59 مترًا مربعًا بالمنطقة المركزية التي تضم الأسواق الكبيرة والمشهورة مثل سوق الذهب والجملة، إضافة إلى ما يتمتع به الموقع على الشارع الحيوي والشريان التجاري للمنطقة الشرقية، وإمكانية تنوع النشاط التجاري للفندق.
وأوضح "الرشيد" أن العقار الرابع هو "ورشة الزاهر" في صناعية الخرج بالعاصمة الرياض والتي تبلغ مساحتها الإجمالية 1.582.6 مترًا مربعًا بالقرب من تقاطعه مع أهم شارعين بالصناعية (طريق الخرج، وشارع العنوز امتداد شارع الحلة)؛ مما يُكسب العقار حركة تجارية كثيفة، بالإضافة لجاهزيته لجني العوائد الاستثمارية في أهم المناطق الصناعية بالرياض.
ولفت رئيس مجلس إدارة شركة إتقان العقارية إلى أن ما يميز عقارات الشيخ صالح عبدالعزيز الراجحي -رحمه الله- هو التنوع والتفرد في مواقعها واستثماراتها؛ حيث المشاريع ذات العوائد الاستثمارية المجدية والأراضي ذات الاستخدامات المتعددة في أميز المواقع وأشهرها.
ودعا الأستاذ عبدالعزيز الرشيد في ختام تصريحه، المستثمرين الراغبين في الدخول في المزايدة والمزاد إلى الاطلاع على كراسة شروط الدخول للمزاد والمزايدة عبر منصات الشركة الرقمية وحساباتها بالتواصل الاجتماعي، أو بالاتصال على الرقم الموحد 920001019 أو عبر الجوال لعقارات الرياض والدمام: (0500106030) ولعقارات مكة: (0550052000)؛ مؤكدًا أن توقيع كراسة المزايدة قبل انعقاده شرط أساسي للمشاركة فيه.
الجدير بالذكر أن شركة "إتقان العقارية" نجحت في تسويق عدد من المزادات العقارية المتميزة في عدد من مدن ومحافظات المملكة، كما تحظى بثقة كبار مجالس التصفية لتركات عدد من رجال الأعمال البارزين بالمملكة، ومنها مجلس تصفية تركة الشيخ صالح بن عبدالعزيز الراجحي التي نفّذت له عددًا من المزادات والتي بلغت 16 مزادًا بمبيعات مليارية خلال السنوات الأخيرة.