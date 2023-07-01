انتهاء حج 1444هـ مع زوال شمس اليوم.. والمملكة تبدأ الإعداد لنجاح حج العام المقبل

انتهى الحج لهذا العام 1444هـ؛ ولكن لم ينتهِ شغف النجاح والوصول إلى القمة؛ فالاجتماعات تبدأ من آخر يوم انتهى فيه الحج لمدارسة نجاح حج العام المقبل، وتلافي الأخطاء إن وجدت في حج هذا العام، والعمل والتباحث من أجل إضافة المزيد من الراحة للحجاج.