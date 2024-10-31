محليات

خلال سبتمبر.. "أمانة المدينة" تقدم خدماتها لأكثر من 600 مستثمر عبر عدة قنوات

في ظل ما تشهده المنطقة من مناخ جاذب ومحفز للاستثمار لتلبية احتياجات السكان
خلال سبتمبر.. "أمانة المدينة" تقدم خدماتها لأكثر من 600 مستثمر عبر عدة قنوات
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كشفت أمانة منطقة المدينة المنورة، عن عدد المستثمرين الذي تم تقديم الخدمة لهم بمركز خدمة المستثمرين بوكالة الاستثمار خلال سبتمبر الماضي.

وأوضحت الأمانة أن عدد المستثمرين المستفيدين من الخدمات بلغ 642 مستثمرًا من الجنسين؛ حيث تم تقديم الخدمة بالمركز لـ308 منهم من الجنسين، و169 قُدمت الخدمة لهم عبر تواصلهم بقنوات الوكالة؛ فيما تواصلت مع 128 عبر المختصين.

ونوّهت أمانة منطقة المدينة المنورة بما تشهده المدينة المنورة من حراك في مجال الاستثمار من خلال الكثير من الفرص وتنوعها، في ظل ما تشهده المنطقة من مناخ جاذب ومحفز للاستثمار واستقطاب المستثمرين لتنمية الاقتصاد وتلبية احتياجات السكان.

أمانة منطقة المدينة المنورة
مركز خدمة المستثمرين

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