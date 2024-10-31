خلال سبتمبر.. "أمانة المدينة" تقدم خدماتها لأكثر من 600 مستثمر عبر عدة قنوات

وأوضحت الأمانة أن عدد المستثمرين المستفيدين من الخدمات بلغ 642 مستثمرًا من الجنسين؛ حيث تم تقديم الخدمة بالمركز لـ308 منهم من الجنسين، و169 قُدمت الخدمة لهم عبر تواصلهم بقنوات الوكالة؛ فيما تواصلت مع 128 عبر المختصين.