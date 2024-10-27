"الطرق" تعلن عن إغلاق طريق الأمير محمد بن سلمان "أم القرى" سابقًا .. اليوم

أعلنت الهيئة العامة للطرق بالتعاون مع إمارة منطقة مكة المكرمة والهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وإدارة مرور العاصمة المقدسة أنه ‏ابتداءً من اليوم الاثنين (2024/10/28م) سيتم إغلاق طريق الأمير محمد بن سلمان بمكة المكرمة "أم القرى "سابقًا عند تقاطعه مع مشروع الطريق الدائري الثاني في الاتجاهين لأعمال الصيانة.