"الطرق" تعلن عن إغلاق طريق الأمير محمد بن سلمان "أم القرى" سابقًا .. اليوم

أعلنت الهيئة العامة للطرق بالتعاون مع إمارة منطقة مكة المكرمة والهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وإدارة مرور العاصمة المقدسة أنه ابتداءً من اليوم الاثنين (2024/10/28م) سيتم إغلاق طريق الأمير محمد بن سلمان بمكة المكرمة "أم القرى "سابقًا عند تقاطعه مع مشروع الطريق الدائري الثاني في الاتجاهين لأعمال الصيانة.
وتفصيلاً، دعت مستخدمي الطريق اتباع الطرق البديلة للأهمية للوصول إلى مقاصدهم، كما سيتم إغلاق الحركة المرورية أعلى جسر تقاطع طريق أم القرى مع طريق المنصور وتحويل حركة السير للقادمين من جدة على شارع المنصور باتجاه الدائري الثاني (البيبان).
وكذلك أعلنت الهيئة إغلاق الدخول إلى المنطقة المركزية من العزيزية عبر طريق الملك عبدالعزيز (أجياد السد).