"نوابغ المستقبل" يؤهّل 10 من أبناء وبنات الوطن للدراسة بأرقى الجامعات العالمية

وأكد "السبعلي" أن البرنامج لا يضع أي شروط على الخريجين سوى العودة إلى الوطن والمساهمة في نهضته.

وبالتوازي مع هذه المراحل الثلاث، يعمل فريق عمل البرنامج خلال النصف الأول من عام 2023 على اختيار أعضاء الدفعة الثانية من نوابغ المستقبل، وخلال النصف الأول من 2024 على اختيار الدفعة الثالثة، بشكل سنوي مستدام.