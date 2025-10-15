مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يوزّع مساعدات غذائية وطبية في مخيمات نازحي غزة

يُذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة سيّر حتى الآن جسرًا جويًا وبحريًا لغزة، شمل 68 طائرة و8 سفن إغاثية، تحمل أكثر من 7,633 طنًا من المواد الغذائية والطبية والإيوائية، إلى جانب تسليم 20 سيارة إسعاف لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، وتوفير مولدات كهربائية، وصهاريج مياه، ومعدات لوجستية.