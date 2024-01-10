"الطب البديل": ممارسة تقويم العمود الفقري تتطلب الدرجة العلمية والترخيص والتأهيل

شدد المركز الوطني للطب البديل والتكميلي، على وجوب حصول ممارسي تقويم العمود الفقري (Chiropractic) على المؤهل المطلوب والتأهيل اللازم والترخيص قبل ممارسة التخصص.
وأوضح "المركز" أن ممارسة تقويم العمود الفقري تتطلب حصول الممارس على درجة علمية في التخصص لا تقل عن شهادة البكالوريوس من جامعة معتمدة، وتأهيل مهني من جهة متخصصة، قبل تسجيله وتصنيفه وترخيصه من قِبَل المركز الوطني لممارسة التخصص.
وأهاب بجميع المراجعين لعيادات تقويم العمود الفقري (Chiropractic) التحقق من تصنيف الممارس وترخيصه والمنشأة التي يعمل بها من المركز الوطني للطب البديل والتكميلي.