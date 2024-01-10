"الطب البديل": ممارسة تقويم العمود الفقري تتطلب الدرجة العلمية والترخيص والتأهيل

وأوضح "المركز" أن ممارسة تقويم العمود الفقري تتطلب حصول الممارس على درجة علمية في التخصص لا تقل عن شهادة البكالوريوس من جامعة معتمدة، وتأهيل مهني من جهة متخصصة، قبل تسجيله وتصنيفه وترخيصه من قِبَل المركز الوطني لممارسة التخصص.