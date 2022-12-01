"سابك" توقع مذكرة تفاهم مع "سبيماكو الدوائية" لتطوير قطاع المكوّنات الدوائية الفعّالة في المملكة

وقّعت "سابك" الشركة العالمية الرائدة في صناعة الكيماويات المتنوعة، عبر مبادرتها الوطنية "نساند TM"، مذكرة تفاهم مع الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية "سبيماكو الدوائية"، الشركة الرائدة في مجال الأدوية والمستحضرات الطبية؛ لدعم توطين قطاع المكونات الدوائية الفعّالة في المملكة.
وقع الاتفاقية سعادة الأستاذ خالد الخطاف، الرئيس التنفيذي لشركة "سبيماكو الدوائية"، والمهندس عبد الله العريفي نائب الرئيس لوحدة المحتوى المحلي وتطوير الأعمال في "سابك"، بحضور الأستاذ محمد بن طلال النحاس رئيس مجلس إدارة "سبيماكو الدوائية"، والمهندس عبد الرحمن بن صالح الفقيه الرئيس التنفيذي المكلف لشركة "سابك".
يأتي دور "نساند TM" من خلال ما قُدم من دعم عبر مراكز "سابك" للتقنية التي تقدم الحلول والدعم الفني لتطوير وإنتاج عدد من المكونات الدوائية الفعالة ورفع الكفاءة التشغيلية للمصنع. ويرتكز هذا التعاون إلى تقديم "نساند TM" تدريبًا متقدمًا لتعزيز قدرات القوى العاملة في المصنع واكتساب المهارات الفنية اللازمة للنمو.
وتعدّ الصناعة الطبية والدوائية قطاعًا استراتيجيًّا في المملكة يتماشى مع أهداف "رؤية السعودية 2030" لاستدامة الأمن الدوائي.
وتعليقًا على مذكرة التفاهم: أكد المهندس عبد الله العريفي نائب الرئيس لوحدة المحتوى المحلي وتطوير الأعمال في "سابك"؛ أن هذا التعاون يمهّد الطريق لتعزيز سلسلة القيمة في الصناعات الدوائية في المملكة، وإيجاد حلول متخصصة للصناعات الدوائية بشكل عام من خلال التركيز على الاستدامة وتسخير خبراتنا الصناعية لدعم توطين هذا القطاع الحيوي، وأن تكون المملكة منصة تصدير عالمية.
وأضاف بقوله: "تحرص "سابك" بشكلٍ مستمر على تمكين أهداف المملكة الصناعية، وذلك من خلال مبادرتها الوطنية "نساند TM"، وهذا التعاون ما هو إلا مثال لما تقدمه المبادرة من أثر ملموس لدعم الصناعة في المملكة".
من جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة "سبيماكو الدوائية" الأستاذ خالد الخطاف: "نحن فخورون بتوقيع مذكرة التفاهم مع "سابك" للقيام بدورنا كمساهم رئيس في إنجاز التحول الاقتصادي للمملكة العربية السعودية ونظام الرعاية الصحية".
وأضاف: "توقيع مذكرة التفاهم يأتي كإضافة كبيرة لجهودنا المتواصلة لتوسيع خدمات الشركة وإيجاد المزيد من الفرص الوظيفية المتميزة، وترقية مهارات الكوادر والمواهب الوطنية، وذلك عبر التنسيق المشترك مع المؤسسات السعودية الرائدة والجهات ذات الصلة. ونتطلّع عبر هذا التعاون إلى الإسهام بشكل إيجابي في صناعة المكونات الدوائية الفعالة في المملكة، ودعم جهود التنويع الاقتصادي المستمرة وفق مستهدفات "رؤية السعودية 2030"".