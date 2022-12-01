"سابك" توقع مذكرة تفاهم مع "سبيماكو الدوائية" لتطوير قطاع المكوّنات الدوائية الفعّالة في المملكة

وتعليقًا على مذكرة التفاهم: أكد المهندس عبد الله العريفي نائب الرئيس لوحدة المحتوى المحلي وتطوير الأعمال في "سابك"؛ أن هذا التعاون يمهّد الطريق لتعزيز سلسلة القيمة في الصناعات الدوائية في المملكة، وإيجاد حلول متخصصة للصناعات الدوائية بشكل عام من خلال التركيز على الاستدامة وتسخير خبراتنا الصناعية لدعم توطين هذا القطاع الحيوي، وأن تكون المملكة منصة تصدير عالمية.