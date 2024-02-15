يقام 22 فبراير.. إتاحة 56 موقعًا لملاك الإبل الراغبين بالمشاركة بمهرجان "جادة حائل"

واشترطت البلدية وفق ما نُشِر على حساب أمانة حائل على منصة "X" أن يتقدم الراغب في استئجار الموقع بطباعة التعهد وتوقيعه بطلب الاستئجار بفترة لا تقل عن 12 يومًا كاملة دون تجزئة.