يقام 22 فبراير.. إتاحة 56 موقعًا لملاك الإبل الراغبين بالمشاركة بمهرجان "جادة حائل"

أتاحت بلدية الشنان شرق حائل لملاك الإبل الراغبين المشاركة في مهرجان جادة الإبل بحائل الذي تنظمه إدارة نادي الإبل، 56 موقعًا بمساحة 10 آلاف م2 للموقع الواحد وبسعر 0.022 ريال للمتر في "صبحا" (38 كم شرق حائل).
واشترطت البلدية وفق ما نُشِر على حساب أمانة حائل على منصة "X" أن يتقدم الراغب في استئجار الموقع بطباعة التعهد وتوقيعه بطلب الاستئجار بفترة لا تقل عن 12 يومًا كاملة دون تجزئة.
وحددت البلدية 250 ريالًا لإيجار اليوم الواحد بإجمالي 3000 ريال طيلة الفترة المحددة.
جدير بالذكر أن مهرجان جادة الإبل في حائل سيكون بتاريخ 22 فبراير، تزامنًا مع يوم التأسيس، كأول مهرجانات جادة الإبل للعام الميلادي الجديد 2024.