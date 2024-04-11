"فرحة عيد".. "بر الرياض" تُسهم في سد احتياج 3500 أسرة مستفيدة

نفذت جمعية البر الخيرية بمدينة الرياض مشروع "فرحة عيد" لعام 1445هـ للمستفيدين من الأسر المسجلة بالجمعية في مدينة الرياض، وقد رصدت الجمعية ما يقارب مبلغ المليون وثلاثمائة ألف ريال لهذا المشروع توزع حسب عدد الأسرة وأفرادها، ليستفيد من هذا المشروع 3538 أسرة مستفيدة، وذلك مما يساعد في سد احتياج الأسرة وتُسهم في قضاء احتياجاتها ورسم فرحة العيد على أفراد الأسرة، وإدخال البهجة والسرور إلى نفوسهم وقد تم إيداع مبالغ "فرحة عيد" في حسابات الأسر البنكية.