أبناء "كهاتين".. يختتمون مشاركتهم في المعسكر الصيفي في مجال الذكاء الاصطناعي بالأحساء

اختتمت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمكة المكرمة "كهاتين" مشاركة أبنائها في فعاليات برامج تكامل الصيفية في نسختها الثالثة "بكرة" التابع لمركز تكامل لرعاية وتنمية الأيتام التابع لجمعية البر بالأحساء.
حيث حظي المعسكر بالدعم والاهتمام الكبير والرعاية من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، وشهد المعرض تنوعاً كبيراً في المشاريع الفريدة التي قام عليها المشاركون من الأحساء في برنامج ريادة الأعمال، وما قام به أيضاً المشاركون من مختلف مناطق المملكة في برنامج بصمات الذكاء الاصطناعي.
بدوره قدم الرئيس التنفيذي لجمعية كهاتين أ. محمد آل مانع شكره لمركز تكامل لرعاية وتنمية الأيتام على الاستضافة وتقديم الدعم الكامل للأبناء ولكل من ساهم في تنفيذ مثل هذه البرامج النوعية، التي تصقل أبنائنا وتنمي قدراتهم الذهنية والمهنية.
وتعد هذه الفعالية امتداداً لتعزيز اندماج الأيتام في المجتمع، وتحقيقاً للتوجهات الإستراتيجية للجمعية والتي تتضمن المبادرات التنموية والقبول المجتمعي التي تتوائم مع أحد أهم مستهدفات الرؤية في برنامج جودة الحياة.