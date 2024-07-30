أبناء "كهاتين".. يختتمون مشاركتهم في المعسكر الصيفي في مجال الذكاء الاصطناعي بالأحساء

حيث حظي المعسكر بالدعم والاهتمام الكبير والرعاية من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، وشهد المعرض تنوعاً كبيراً في المشاريع الفريدة التي قام عليها المشاركون من الأحساء في برنامج ريادة الأعمال، وما قام به أيضاً المشاركون من مختلف مناطق المملكة في برنامج بصمات الذكاء الاصطناعي.