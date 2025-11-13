قارن وقرّر قبل التخفيضات الكبرى في السعودية: Dreame X50 Ultra وRoborock Qrevo Curv وECOVACS X8 PRO OMNI

مع انطلاق فعاليات 11.11 وموسم الجمعة البيضاء في السعودية، يتزايد اهتمام المستهلكين بحلول المنزل الذكي التي تساعد على توفير الوقت وتبسيط الأعمال اليومية.
وفي ظل تزايد الإقبال على عروض التسوّق الكبرى، أصبحت روبوتات التنظيف الذكية من أكثر الأجهزة المنزلية طلبًا خلال هذا الموسم، مع تزايد الاهتمام بالراحة والكفاءة داخل المنزل.
تجمع روبوتات التنظيف الحديثة بين الكنس والمسح والتفريغ الذاتي في جهاز واحد، لتقدّم تجربة تنظيف متكاملة وأكثر نظافة للعائلات الحديثة. ومن بين الطرازات الأبرز هذا الموسم: و و ، حيث توفر جميعها تجربة تنظيف ذكية وشاملة، مع ميزات تتكيف مع طبيعة المنازل السعودية المختلفة، سواء الشقق الحديثة في جدة أو الفلل العائلية الواسعة في الرياض.
تواجه العديد من روبوتات التنظيف صعوبة في التعامل مع الأثاث المنخفض وتصميمات المنازل متعددة الغرف.
ويُعد Dreame X50 Ultra Complete — أول مكنسة روبوتية في العالم مزودة بأرجل قابلة للسحب — الرائد في هذا الجانب بفضل تقنية VersaLift™ التي تتيح له خفض ارتفاعه إلى 89 مم فقط لتنظيف المساحات أسفل الأرائك والطاولات، وهي مرونة لا توفرها التصميمات التقليدية. كما تساعد كاميرا الذكاء الاصطناعي وإضاءة LED على التنقل بدقة في الأماكن الضيقة أو قليلة الإضاءة، بينما يمكّنه نظام Pro-Leap™ من تجاوز العوائق حتى 6 سم والتعرف على نحو 200 نوع من الأجسام، مما يضمن حركة سلسة في المنازل السعودية ذات التصاميم المتنوعة.
أما Roborock Qrevo Curv فيأتي مزودًا بنظام AdaptiLift™ الذي يضبط الارتفاع تلقائيًا لتجاوز العتبات حتى 4 سم والتنقل بسلاسة بين السجاد والأرضيات الصلبة. ويبلغ ارتفاعه حوالي 10.3 سم، مع فرشاة رئيسية DuoDivide وفرشاة جانبية FlexiArm Arc لتنظيف الحواف والزوايا بدقة.
في المقابل، يأتي ECOVACS DEEBOT X8 PRO OMNI بارتفاع يبلغ نحو 10.5 سم، مزودًا بممسحة قابلة للرفع تلقائيًا بمقدار 10 مم ونظام OZMO ROLLER الذي يوازن بين الوصول إلى المناطق المنخفضة والاستقرار على مختلف أنواع الأرضيات.
يشكّل تنظيف السجاد السميك وشعر الحيوانات الأليفة والشعر الطويل تحديًا يوميًا في العديد من المنازل الخليجية، مما يجعل قوة الشفط وتقنيات مقاومة التشابك من أهم معايير الأداء.
يوفر Roborock Qrevo Curv قوة شفط تصل إلى 18,500 باسكال عبر نظام فرشاة مزدوجة Zero-Tangling، مما يمنحه أداءً متوازنًا في المنازل التي تحتوي على سجاد عميق أو حيوانات أليفة.
ويأتي ECOVACS DEEBOT X8 PRO OMNI بعد ذلك بقوة شفط تبلغ 18,000 باسكال مع تصميم Zero Tangle 2.0 ونظام مسح OZMO ROLLER، ليحافظ على أداء ثابت سواء على البلاط أو السجاد.
أما Dreame X50 Ultra Complete فيتفوّق في هذه الفئة بقوة شفط تبلغ 20,000 باسكال — الأعلى بين الأجهزة الثلاثة — مع نظام HyperStream™ DuoBrush ثنائي الفُرش الذي يقلل من تشابك الشعر. وعند اكتشاف السجاد، يرفع الممسحة تلقائيًا بمقدار 10.5 مم لمنع تسرب الرطوبة والحفاظ على نظافة وجفاف الأسطح في المنازل ذات الأرضيات المختلطة.
تركّز العائلات السعودية الحديثة على النظافة العالية وسهولة الصيانة إلى جانب التنظيف الفعّال. ورغم أن الأجهزة الثلاثة تقدم خاصية الغسل والتجفيف التلقائي للمماسح، إلا أن مستوى العناية والنظافة يختلف من جهاز لآخر.
يقدّم Dreame X50 Ultra Complete دورة تنظيف متقدمة تشمل غسل الممسحة بالماء الساخن بدرجة 80°C وتجفيف حراري، مع لوحة غسيل متعددة الفوهات وضوء UV داخل كيس الغبار بسعة 3.2 لتر، مما يضمن مستوى نظافة عالٍ يناسب العائلات التي تهتم بأدق التفاصيل الصحية.
أما Roborock Qrevo Curv فيدعم الغسل بالماء الساخن بدرجة 75°C والتجفيف بالهواء الساخن، إلى جانب إعادة التعبئة والتفريغ الذاتي. وتبلغ سعة كيس الغبار 2.7 لتر، تكفي لما يصل إلى سبعة أسابيع من الاستخدام قبل الحاجة إلى الاستبدال.
ويقدم ECOVACS DEEBOT X8 PRO OMNI أيضًا غسلًا بالماء الساخن بدرجة 75°C مع خاصية إعادة التعبئة والتجفيف والتفريغ الذاتي في نظام واحد مدمج لتجربة صيانة يومية أكثر سهولة.
لكل جهاز نقاط تميّزه الخاصة التي تناسب أنماط الحياة المختلفة.
يُعتبر Dreame X50 Ultra Complete الخيار الأكثر تقدمًا بفضل الأرجل القابلة للسحب، وقوة الشفط العالية، وغسل الممسحة بالماء الساخن، وتعقيم UV — ما يقدّم تجربة تنظيف شاملة ومؤتمتة بالكامل للمستخدمين الباحثين عن الأداء والكفاءة.
أما Roborock Qrevo Curv فيوفّر توازنًا بين الأداء والتنوع، وهو مثالي للمنازل التي تحتوي على مزيج من السجاد والأرضيات الصلبة.
ويتميّز ECOVACS DEEBOT X8 PRO OMNI بسهولة الاستخدام والصيانة العملية، مما يجعله خيارًا مثاليًا للاستخدام اليومي.