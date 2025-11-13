قارن وقرّر قبل التخفيضات الكبرى في السعودية: Dreame X50 Ultra وRoborock Qrevo Curv وECOVACS X8 PRO OMNI

ويُعد Dreame X50 Ultra Complete — أول مكنسة روبوتية في العالم مزودة بأرجل قابلة للسحب — الرائد في هذا الجانب بفضل تقنية VersaLift™ التي تتيح له خفض ارتفاعه إلى 89 مم فقط لتنظيف المساحات أسفل الأرائك والطاولات، وهي مرونة لا توفرها التصميمات التقليدية. كما تساعد كاميرا الذكاء الاصطناعي وإضاءة LED على التنقل بدقة في الأماكن الضيقة أو قليلة الإضاءة، بينما يمكّنه نظام Pro-Leap™ من تجاوز العوائق حتى 6 سم والتعرف على نحو 200 نوع من الأجسام، مما يضمن حركة سلسة في المنازل السعودية ذات التصاميم المتنوعة.