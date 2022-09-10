خلال أسبوع.. ضبط 15568 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 5 / 2 / 1444 هـ؛ الموافق 1 / 9 / 2022 م حتى 11 / 2 / 1444هـ؛ الموافق 7 / 9 / 2022 م، عن ضبط (15568) مخالفًا، منهم (9331) مخالفًا لنظام الإقامة، و(4226) مخالفًا لنظام أمن الحدود، و(2011) مخالفًا لنظام العمل.