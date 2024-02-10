"الحياة الفطرية": النمر العربي يشكل رمزاً ثقافياً وبيئياً وجمالياً بذاكرة شبه الجزيرة العربية

ولفت في فيديوجراف نشره اليوم، أن هناك أبيات شعرية تعود قبل 1350 عام عن علاقة شاعر ونمر عربي بأحد كهوف الحجاز، وقبل 190 عاماً، اقترح عالم الحيوان هيمبرش واريتنبرغ تصنيفاً للنمر العربي مستندا بذلك إلى جلد نمر من محافظة القنفذة عام 1833.