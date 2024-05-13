جدة.. حملة رقابية بالعزيزية وتصادر 2.4 طن من الخضروات

وأوضحت رئيسة بلدية العزيزية الفرعية هبة حسين البلوي، أن الفِرَق الميدانية باشرت أعمال متابعة المخالفات ضمن الحملات التي تنفذها البلدية في الشوارع الرئيسية وداخل الأحياء، والتي أسفرت عن مصادرة 2.4 طن من الخضروات والفواكه لبسطات وعربات عشوائية؛ وذلك في إطار جهود البلدية للقضاء على هذه الظاهرة السلبية، والتأكد من سلامة الأغذية المعروضة للبيع.