جدة.. حملة رقابية بالعزيزية وتصادر 2.4 طن من الخضروات

نفّذت أمانة محافظة جدة، حملة ميدانية لرصد وتعقب "البيع العشوائي" ضمن جهود الأمانة لتحسين المشهد الحضري ومكافحة الظواهر السلبية وزيادة الامتثال للاشتراطات الصحية.
وأسفرت الحملة عن مصادرة 2.4 طن من الخضروات والفواكه بنطاق بلدية العزيزية الفرعية.
وأوضحت رئيسة بلدية العزيزية الفرعية هبة حسين البلوي، أن الفِرَق الميدانية باشرت أعمال متابعة المخالفات ضمن الحملات التي تنفذها البلدية في الشوارع الرئيسية وداخل الأحياء، والتي أسفرت عن مصادرة 2.4 طن من الخضروات والفواكه لبسطات وعربات عشوائية؛ وذلك في إطار جهود البلدية للقضاء على هذه الظاهرة السلبية، والتأكد من سلامة الأغذية المعروضة للبيع.
وأشارت "البلوي"، إلى استمرار أعمال متابعة كل المخالفات بالنطاق ضمن جهود رفع مستوى الامتثال، وجودة الخدمات؛ مثمّنة مساهمة السكان وتعاونهم في تحسين الخدمات من خلال التبليغ عن المخالفات عبر تطبيق "بلدي" أو الاتصال عبر المركز الموحد لخدمة البلاغات 940.