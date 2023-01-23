إطلاق مبادرة الاستقدام من إندونيسيا.. للعمالة المنزلية وبقيمة 19,987 ريالاً

أطلقت شركات الموارد البشرية والاستقدام، مبادرة الاستقدام من إندونيسيا "محددة" وهي للعمالة المنزلية الإندونيسية بقيمة (19,987) ريالاً شاملة تكاليف ورسوم الاستقدام غير شاملة للقيمة المضافة وبقسط شهري يبلغ 1750 ريالاً غير شامل القيمة المضافة، وبعقد لمدة 24 شهرًا قابلة للتجديد برغبة صاحب العمل والعامل.